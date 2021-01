Il Grimaldi Forum Monaco presenterà la mostra "Alberto Giacometti, una retrospettiva. Meravigliosa realtà" dal 3 luglio al 29 agosto 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Monaco, 21 gennaio 2021 /PRNewswire/



Nell'estate del 2021, il Grimaldi Forum presenterà per la prima volta a Monaco una grande retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti, una delle più importanti di questi ultimi anni. Organizzata in collaborazione con la Fondazione Giacometti, che ha concesso un prestito di opere eccezionale, questa mostra darà risalto a tutti i periodi della vita dell'artista ed a i vari supporti da lui utilizzati nel corso della sua carriera. Offrirà un panorama completo del lavoro di Alberto Giacometti, dalle prime opere al periodo surrealista, dal ritorno alla figurazione alla creazione delle icone del

