I sindacati Ue: 'basta abusi contro i riders'. Un'importante sentenza a Barcellona (Di giovedì 21 gennaio 2021) di Marco Santopadre "La Commissione Ue metta fine, in ogni Stato membro, agli abusi contro i lavoratori, da parte delle piattaforme, attraverso il falso lavoro autonomo". La richiesta del segretario ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) di Marco Santopadre "La Commissione Ue metta fine, in ogni Stato membro, aglii lavoratori, da parte delle piattaforme, attraverso il falso lavoro autonomo". La richiesta del segretario ...

gio551 : RT @globalistIT: La Commissione Ue metta fine, in ogni Stato membro, agli abusi contro i lavoratori, da parte delle piattaforme, attraverso… - NYbrooklyn_nets : La Commissione Ue metta fine, in ogni Stato membro, agli abusi contro i lavoratori, da parte delle piattaforme, att… - globalistIT : La Commissione Ue metta fine, in ogni Stato membro, agli abusi contro i lavoratori, da parte delle piattaforme, att… - IndustriaVi : RT @ConfindustriaVi: .@lucivescovi: 'È finito il tempo degli schiamazzi: dobbiamo far sintesi, fare un passo indietro e dare un contributo.… - lucivescovi : RT @ConfindustriaVi: .@lucivescovi: 'È finito il tempo degli schiamazzi: dobbiamo far sintesi, fare un passo indietro e dare un contributo.… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacati basta Sindacati: «Fattorie Novelli è in liquidazione. Basta temporeggiare su vendita» Umbria 24 News Pompei. La protesta dei precari degli scavi: “In bilico da 10 anni”

Più assunzioni e meno precarietà agli scavi di Pompei. E’ la richiesta dei sindacati che hanno chiesto un incontro con la direzione degli scavi di Pompei per sciogliere alcuni dubbi riguardanti il fut ...

Esternalizzazione dei servizi agli anziani, i sindacati ribadiscono il loro “no”

Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l'Assessore alla Sanità Barmasse riguardo la decisione di esternalizzare il servizio nell'Unité Mont-Émilius ...

Più assunzioni e meno precarietà agli scavi di Pompei. E’ la richiesta dei sindacati che hanno chiesto un incontro con la direzione degli scavi di Pompei per sciogliere alcuni dubbi riguardanti il fut ...Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l'Assessore alla Sanità Barmasse riguardo la decisione di esternalizzare il servizio nell'Unité Mont-Émilius ...