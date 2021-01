Covid, ultime news: 14.078 nuovi contagi su 267.567 tamponi, 521 i decessi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore il tasso di positività sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Calano i ricoveri (-424) e le terapie intensive (-43). Summit europeo sull'emergenza: concordati test e quarantena per gli arrivi da aree ad alto rischio. Dopo i ritardi nelle consegne, Toscana e Lazio decidono di sospendere la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer per dedicarsi solo ai richiami. Biden firma il piano anti-Covid degli Usa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle24 ore il tasso di positività sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Calano i ricoveri (-424) e le terapie intensive (-43). Summit europeo sull'emergenza: concordati test e quarantena per gli arrivi da aree ad alto rischio. Dopo i ritardi nelle consegne, Toscana e Lazio decidono di sospendere la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer per dedicarsi solo ai richiami. Biden firma il piano anti-degli Usa

