Chi è Erasmo Genzini, la new entry di "Che Dio ci aiuti 6": tutto sul giovane attore

Questa sera, 21 Gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata della famosa serie Rai con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Erasmo Genzini è una delle new entry di Che Dio ci aiuti 6. L'attore interpreta Erasmo Ferri, un giovane dal passato burrascoso legato a suor Angela. Erasmo ha coltivato la sua passione per la recitazione fin da bambino. Aveva solo 8 anni quando ha cominciato a prendere lezioni a Castellammare di Stabia. Scopriamo ora qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com'è il suo personaggio nella serie? Quali altri ruoli ha interpretato? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

