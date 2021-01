"Vergognati, impara l'italiano, ti denuncio". Cecilia Capriotti perde la testa: insulti e minacce alla tata di Tommaso Zorzi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una lite furibonda travolge il Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. La lite è tra Cecilia Capriotti, appena uscita dalla casa, e la colf di Tommaso Zorzi, Cecilia. Quest'ultima, dal suo profilo Twitter, ha bollato come falsa la Capriotti. Dunque, nel corso dell'ultima puntata, ha cinguettato: "Cecilia ha sbagliato, ha 45 anni credo. Quindi più che la mamma Maria Teresa Ruta può essere la sorella". Parole pesantissime che hanno fatto sbroccare la Capriotti, che ha replicato: "Intanto impara a scrivere in italiano. Vergognati per ciò che scrivi, quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero che ti insegni un po' di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una lite furibonda travolge il Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. La lite è tra, appena uscita dcasa, e la colf di. Quest'ultima, dal suo profilo Twitter, ha bollato come falsa la. Dunque, nel corso dell'ultima pun, ha cinguettato: "ha sbagliato, ha 45 anni credo. Quindi più che la mamma Maria Teresa Ruta può essere la sorella". Parole pesantissime che hanno fatto sbroccare la, che ha replicato: "Intantoa scrivere inper ciò che scrivi, quando usciràgli racconterò tutto e spero che ti insegni un po' di ...

