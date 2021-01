TFA Sostegno V ciclo, in Campania il modello sperimentale di tirocinio diretto integrato (70 ore). Nota (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nota 1856 del 20 gennaio 2021 dell'Usr per la Campania. Corsi di specializzazione per il Sostegno didattico agli alunni con disabilità, prosecuzione delle attività di tirocinio diretto integrato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021)1856 del 20 gennaio 2021 dell'Usr per la. Corsi di specializzazione per ildidattico agli alunni con disabilità, prosecuzione delle attività diL'articolo .

ZambitoJoseph : TFA specializzazione sostegno VI ciclo, più di 6.000 posti La data posta dal Ministro Manfredi è il 16 luglio, ma c… - orizzontescuola : TFA specializzazione sostegno VI ciclo, più di 6.000 posti: quando le selezioni, quali i requisiti di accesso - orizzontescuola : TFA sostegno, candidata esclusa causa Covid. TAR Sicilia ordina svolgimento prova suppletiva - fabiusfox : ...sono in corso, in questo momento, corsi di formazione TFA, aggiornamenti e formazione sostegno e... Ma è tutto m… - BastiatContrari : @CarmeloZaccari @alscompa @valechindamo anche per sostegno cattiva programmazione. Tanto per capirci, in Piemonte a… -