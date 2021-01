Terrorismo: arrestato in Turchia un foreign fighter italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un 24enne foreign fighters italiano che ha combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al Quaeda in Siria e Iraq è stato arrestato dalla polizia in Turchia al termine di un'indagine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un 24enneche ha combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al Quaeda in Siria e Iraq è statodalla polizia inal termine di un'indagine ...

poliziadistato : Arrestato 24enne foreign fighter italiano per terrorismo internazionale. Rintracciato nell’area siriana di Idlib gr… - repubblica : Terrorismo, arrestato in Turchia un foreign fighter italiano - TerrinoniL : Terrorismo, arrestato in Turchia un foreign fighter italiano - giorgio_bianca : RT @HuffPostItalia: Terrorismo, arrestato in Turchia foreign fighter italiano - HuffPostItalia : Terrorismo, arrestato in Turchia foreign fighter italiano -