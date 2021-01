Temptation Island: Francesco Chiofalo svela il ritocchino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo alcune storie in cui Francesco Chiofalo, detto anche “Lenticchio”, si sfogava per via del complicato rapporto con la sua immagine, svela il punto in cui ha deciso di intervenire con la chirurgia estetica in una clinica in Turchia. La risposta del web non è stata molto gentile. Francesco Chiofalo, per molti semplicemente Lenticchio, qualche giorno fa aveva allarmato i suoi followers dicendo che si sarebbe sottoposto ad un intervento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo alcune storie in cui, detto anche “Lenticchio”, si sfogava per via del complicato rapporto con la sua immagine,il punto in cui ha deciso di intervenire con la chirurgia estetica in una clinica in Turchia. La risposta del web non è stata molto gentile., per molti semplicemente Lenticchio, qualche giorno fa aveva allarmato i suoi followers dicendo che si sarebbe sottoposto ad un intervento Articolo completo: dal blog SoloDonna

