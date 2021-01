Stacca un dito a morsi, camionista aggredisce agente a posto di blocco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un autotrasportatore ha assaltato un poliziotto nel corso di un normale controllo. L’uomo Stacca un dito a morsi all’agente dopo una colluttazione. Un normale controllo in strada culmina con una aggressione impensabile. Autore del tutto è un camionista di nazionalità greca, fermato dai vigili a Cremona ad un posto di blocco. Gli agenti hanno chiesto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un autotrasportatore ha assaltato un poliziotto nel corso di un normale controllo. L’uomounall’dopo una colluttazione. Un normale controllo in strada culmina con una aggressione impensabile. Autore del tutto è undi nazionalità greca, fermato dai vigili a Cremona ad undi. Gli agenti hanno chiesto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

