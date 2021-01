Real Madrid, Kroos difende Lopetegui: “Ha vissuto un anno di m****, non va criticato. Subito dopo l’addio di CR7….” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Considero la breve esperienza di Lopetegui a Madrid molto positiva. Queste le parole al miele di Toni Kroos, intervenuto in difesa dell'approdo di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid nell'estate del 2018. Arrivato nella capitale spagnola dopo aver lasciato la guida della Nazionale Roja, l'attuale tecnico del Siviglia non ha vissuto mesi facili in quel del Santiago Bernabeu. Nonostante fosse un allenatore pienamente qualificato, l'ex portiere non è stato in grado di accompagnare i blancos verso risultati e prestazioni convincenti. Nonostante questo, sembra che il manager classe '66 abbia lasciato un ottimo ricordo all'interno dello spogliatoio madrileno, così come ricordato anche dallo stesso Kroos. Nella sua rubrica ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Considero la breve esperienza dimolto positiva. Queste le parole al miele di Toni, intervenuto in difesa dell'approdo di Julensulla panchina delnell'estate del 2018. Arrivato nella capitale spagnolaaver lasciato la guida della Nazionale Roja, l'attuale tecnico del Siviglia non hamesi facili in quel del Santiago Bernabeu. Nonostante fosse un allenatore pienamente qualificato, l'ex portiere non è stato in grado di accompagnare i blancos verso risultati e prestazioni convincenti. Nonostante questo, sembra che il manager classe '66 abbia lasciato un ottimo ricordo all'interno dello spogliatoio madrileno, così come ricordato anche dallo stesso. Nella sua rubrica ...

thapaprabinjung : @blueflops P - PSG R - Real Madrid A - Arsenal B - Barcelona I - Inter Milan N - Napoli ?????? - Mediagol : #RealMadrid, Kroos difende Lopetegui: 'Ha vissuto un anno di m****, non va criticato. Subito dopo l'addio di CR7...… - elmetodosanlore : RT @sportli26181512: De Telegraaf - Anche il Milan su Marcos Senesi: il Feyenoord lo valuta 35 mln: Secondo quanto riferisce in Olanda il D… - simonebency : @Onestidal2007 La prima rata non versata è stata spostata a Marzo.. con il consenso del Real Madrid - pol2187 : RT @Mau_Romeo: ???? @LaLiga Miglior attacco @FCBarcelona 979 Miglior difesa @atleti 261 Miglior media punti #Barcelona 2,358 Maggior rigor… -