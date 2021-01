Puglia, team di operatori sanitari nelle scuole per il rientro in sicurezza da febbraio Bozza di delibera emersa nell'incontro fra assessori regionali, ufficio scolastico regionale e sindacati: soddisfazione Cisl scuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Di seguito il comunicato: La Cisl scuola Puglia esprime “soddisfazione al termine dell’incontro di stasera con il Direttore USR Puglia Anna Cammalleri e gli assessori regionali Sebastiano Leo e Luigi Lopalco; quest’ultimo ha presentato una Bozza di delibera per il rientro a scuola in sicurezza”. Si tratta di una prima risposta concreta alle richieste da noi avanzate in questi mesi. Diverse le misure indicate per il mondo della scuola pugliese. Dal prossimo 1° febbraio, team di operatori sanitari dovrebbero funzionare nelle scuole di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Di seguito il comunicato: Laesprime “al termine dell’di stasera con il Direttore USRAnna Cammalleri e gliSebastiano Leo e Luigi Lopalco; quest’ultimo ha presentato unadiper ilin”. Si tratta di una prima risposta concreta alle richieste da noi avanzate in questi mesi. Diverse le misure indicate per il mondo dellapugliese. Dal prossimo 1°didovrebbero funzionaredi ...

Pronta la bozza della Regione per la riapertura delle aule scolastiche. Saranno coinvolti 355 camici bianchi per il monitoraggio dell’infezione. Possibili screening complessivi ...

Verga: “Presidi sanitari nelle scuole a un passo dall’attuazione”

Cerignola, 20 gennaio 2021. “Abbiamo sempre sostenuto con forza la necessità che le scuole fossero supportate dalla presenza costante e quotidiana di personale specializzato, al fine di garantire le ...

