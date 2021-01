Puglia, ritorno a scuola in sicurezza l’1 febbraio: un operatore Sanità ogni 1500 alunni, test rapidi ogni due settimane a tutto il personale Bozza della delibera della Regione Puglia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Per permettere un ritorno in classe sicuro agli alunni, ai docenti e al personale scolastico pugliese, ieri sera, nell’ambito di un tavolo convocato dall’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e sindacati, è stata presentata dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco una proposta di delibera di Giunta. La Bozza prevede l’istituzione di presidi sanitari nelle scuole pugliesi, oltre a un sistema di screening con test antigenici rapidi ripetuti ogni 14 giorni in favore di tutto il personale scolastico e infine la ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Per permettere unin classe sicuro agli, ai docenti e alscolastico pugliese, ieri sera, nell’ambito di un tavolo convocato dall’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo tra, Ufficio Scolastico Regionale e sindacati, è stata presentata dall’assessore allaPier Luigi Lopalco una proposta didi Giunta. Laprevede l’istituzione di presidi sanitari nelle scuole pugliesi, oltre a un sistema di screening conantigeniciripetuti14 giorni in favore diilscolastico e infine la ...

