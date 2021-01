Personal trainer Mandzukic: «Sarà al 100% in due o tre settimane» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Personal trainer Mandzukic: «Sarà al 100% in due/tre settimane». Le dichiarazioni di Luka Milanovic sul nuovo attaccante del Milan Luka Milanovic, Personal trainer di Mario Mandzukic, ha parlato così a Tuttosport delle condizioni del nuovo attaccante del Milan. ALLENAMENTI – «Ci siamo trovati tutti i giorni per implementare forza e resistenza con esercizi Personalizzati e un programma apposito creato per lui. Ma abbiamo anche lavorato sul campo. E’ stato facile, grazie alla sua risolutezza tutto è risultato più semplice. Parliamo di un attaccante che vuole competere al top. Aiutare la sua squadra a vincere le partite. E non ho dubbi che farà di tutto per ottenere il suo obiettivo». ESERCIZI – «Ci siamo concentrati su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021): «alin due/tre». Le dichiarazioni di Luka Milanovic sul nuovo attaccante del Milan Luka Milanovic,di Mario, ha parlato così a Tuttosport delle condizioni del nuovo attaccante del Milan. ALLENAMENTI – «Ci siamo trovati tutti i giorni per implementare forza e resistenza con eserciziizzati e un programma apposito creato per lui. Ma abbiamo anche lavorato sul campo. E’ stato facile, grazie alla sua risolutezza tutto è risultato più semplice. Parliamo di un attaccante che vuole competere al top. Aiutare la sua squadra a vincere le partite. E non ho dubbi che farà di tutto per ottenere il suo obiettivo». ESERCIZI – «Ci siamo concentrati su ...

