Nintendo | Takaya Imamura | creatore di Tingle | va in pensione

Dopo trentadue lunghi anni, Takaya Imamura si ritira dalle scene: va in pensione il papà di Tingle ed altri personaggi per conto di Nintendo Lo strano ometto con la tutina attillata che si credeva una fata, Tingle da The Legend of Zelda: Majora's Mask, rientra tra i personaggi più bizzarri (e discussi) di Nintendo, e ora che il suo creatore Takaya Imamura va in pensione torniamo a parlarne con una punta di malinconia. Oggi si conclude infatti la lunga carriera – trentadue anni – di Imamura presso la Grande N, ed è lo stesso designer ad aver effettuato l'annuncio su Facebook con malcelata tristezza. Il contesto sanitario in cui l'eccentrico dipendente del colosso di Kyoto ne ha ...

