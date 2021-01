Lo smart working semplificato scade il 31 marzo, pronti a tornare in ufficio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) smart working semplificato, applicabile fino al 31 marzo con l’ultima proroga. le ultime novità previste dal Decreto Milleproroghe E’ stato scoperto per effetto della pandemia. Il suo utilizzo ha permesso sicuramente di ridurre i contagi evitando a tante persone di recarsi sul posto di lavoro. Lo smart working semplificato continua a seguire la durata dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021), applicabile fino al 31con l’ultima proroga. le ultime novità previste dal Decreto Milleproroghe E’ stato scoperto per effetto della pandemia. Il suo utilizzo ha permesso sicuramente di ridurre i contagi evitando a tante persone di recarsi sul posto di lavoro. Locontinua a seguire la durata dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Il 95% di chi fa smartworking manterrebbe flessibilità ma cambiando le condizioni - DigitalicMag : E voi... quali scuse 'digitali' usate durante lo smart working per non essere sempre iper-connessi? ?? - RdiMilano : RT @Andunedhel: Chiedo: Conoscete studi (In italiano, inglese o francese) che analizzino gli impatti (salario/carriera/altro) dello smart w… - chiaraped : RT @Andunedhel: Chiedo: Conoscete studi (In italiano, inglese o francese) che analizzino gli impatti (salario/carriera/altro) dello smart w… - AcidamenteBea : RT @GiamFalasca: Dallo smart working al no-working: il fallimento del lavoro a distanza nella pubblica amministrazione. Uffici chiusi, tele… -