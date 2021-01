Inquinamento, Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da smog: lo studio su Lancet (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Brescia e Bergamo hanno il tasso di mortalità da particolato fine (PM 2,5) più alto in Europa. Lo dice uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global health institute di Barcellona e del Tropical and public health institute svizzero. E i risultati, pubblicati sulla rivista “The Lancet Planetary Health”, non promettono bene neanche per altre città italiane. Come detto, Brescia e Bergamo sono infatti in testa alla non invidiabile classifica di morti da particolato Pm2,5 prevenibili: se si seguissero le linee guida dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) rispetto ai valori di polveri sottili Pm 2,5 (quelle con diametro inferiore rispetto al Pm10, e che dunque penetrano più in profondità arrivando nei polmoni e nei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021)hanno il tasso di mortalità da particolato fine (PM 2,5) più alto in. Lo dice unocondotto dai ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global health institute di Barcellona e del Tropical and public health institute svizzero. E i risultati, pubblicati sulla rivista “ThePlanetary Health”, non promettono bene neanche per altre città italiane. Come detto,sono infatti in testa alla non invidiabile classifica dida particolato Pm2,5 prevenibili: se si seguissero le linee guida dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) rispetto ai valori di polveri sottili Pm 2,5 (quelle con diametro inferiore rispetto al Pm10, e che dunque penetrano più in profondità arrivando nei polmoni e nei ...

