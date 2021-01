Il trucco definitivo per evitare che I vetri delle auto si appannino in inverno

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante questi periodi, uno dei problemi più comuni che affliggono la nostra routine, è quello di trovarci a dover affrontare l’appannaggio dei finestrini dei nostri veicoli. In molti casi, questo può essere anche pericoloso e aumentare il rischio del verificarsi di incidenti. Prima di andare ad analizzare come risolvere il problema, dobbiamo capire perché i finestrini si appannano. Questo processo avviene per la differenza di temperatura che c’è tra l’aria esterna e quella interna dell’. Questo sbalzo di temperatura determina la formazione di vapore acqueo, che condensa e provoca l’appannamento. Se entriamo nel veicolo e i finestrini laterali e il parabrezza sono appannati, è necessario accendere l’per qualche minuto, in modo che il motore si scaldi. credit: pixabay/StockSnap A questo punto, accendendo l’aria condizionata calda, possiamo far ...