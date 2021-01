Il male l’ha portata via in pochi giorni: Ilaria Stefanel raggiunge la mamma in cielo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il dramma di una donna, che ha scoperto la mortale malattia soltanto venti giorni fa. Il dolore dei suoi cari e della sua comunità. Ilaria Stefanel (Facebook)Il dolore della comunità di Oderzo, in provincia di Treviso, per la perdita della tanto stimata Ilaria Stefanel, portata via da un male incurabile ai polmoni, che in soli 20 giorni l’ha consumata fino alla morte. Il dolore ed il cordoglio della sua comunità, provano a fare forza al padre di Ilaria, rimasto ormai solo, 90enne, dopo aver perso anche sua moglie, soltanto pochi giorni fa. Una incredibile tragedia abbattutasi su una famiglia amata e stimata in città. Un tumore ai polmoni, ha consumato in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il dramma di una donna, che ha scoperto la mortale malattia soltanto ventifa. Il dolore dei suoi cari e della sua comunità.(Facebook)Il dolore della comunità di Oderzo, in provincia di Treviso, per la perdita della tanto stimatavia da unincurabile ai polmoni, che in soli 20consumata fino alla morte. Il dolore ed il cordoglio della sua comunità, provano a fare forza al padre di, rimasto ormai solo, 90enne, dopo aver perso anche sua moglie, soltantofa. Una incredibile tragedia abbattutasi su una famiglia amata e stimata in città. Un tumore ai polmoni, ha consumato in ...

