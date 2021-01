I 75 anni di David Lynch | il guru dell’arte visiva

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)Keithcompie 75. Nato a Missoula nel Montana il 20 gennaio 1946 è difficile da definire solo come un regista. Adolescenza girovaga, studi di arte a Philadelphia e come saggio di fine corso presenta il cortometraggio "Six Figures Getting Sick". "Era soltanto uno dei miei quadri - ricorda -. C'era una figura che occupava il centro della tela. Mentre stavo osservando la figura nel quadro ho avvertito un leggero spostamento d'aria e ho colto un piccolo movimento. E ho desiderato che il quadro fosse realmente in grado di muoversi, almeno per un po'". Poi Los Angeles e l'arrivo di "Eraserhead". Il risultato viene giudicato impossibile da distribuire ma, grazie all'aiuto di alcuni amici,riesce a proiettarlo in qualche sala come spettacolo di mezzanotte e, con la pellicola in valigia, sbarca in Europa ...