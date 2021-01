Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sta male: “Ho la febbre, voglio andare in ospedale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Momenti di apprensione nella casa del Grande Fratello Vip: Stefania Orlando si è sentita male dopo aver esagerato con l’alcol. Provata da quanto successo durante la puntata di lunedì, la showgirl ha prima tentato di lasciare il reality scappando verso la porta rossa della casa di Cinecittà e poi, dopo esser stata fermata da Tommaso Zorzi, ha brindato e bevuto fino all’alba con gli altri coinquilini. Proprio l’eccesso di alcol l’ha costretta a trascorrere tutto il giorno seguente a letto, con i postumi della sbornia. “voglio andare in ospedale, mi sento morire“, ha ripetuto più volte lamentandosi. Al suo fianco è rimasta Maria Teresa Ruta, che ha cercato di consolarla e sdrammatizzare la situazione: “Vabbè che sei Stefania ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Momenti di apprensione nella casa delVip:si è sentitadopo aver esagerato con l’alcol. Provata da quanto successo durante la puntata di lunedì, la showgirl ha prima tentato di lasciare il reality scappando verso la porta rossa della casa di Cinecittà e poi, dopo esser stata fermata da Tommaso Zorzi, ha brindato e bevuto fino all’alba con gli altri coinquilini. Proprio l’eccesso di alcol l’ha costretta a trascorrere tutto il giorno seguente a letto, con i postumi della sbornia. “in, mi sento morire“, ha ripetuto più volte lamentandosi. Al suo fianco è rimasta Maria Teresa Ruta, che ha cercato di consolarla e sdrammatizzare la situazione: “Vabbè che sei...

