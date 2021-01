Governo, Zingaretti: “Ora voltare pagina e rafforzarsi in Parlamento”. Franceschini: “Necessario un nuovo patto di legislatura” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ora è il momento di voltare pagina, di rafforzare la forza parlamentare del Governo”. La mattina dopo che il Governo ha incassato il voto di fiducia anche al Senato, tra i primi a parlare è il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Ieri abbiamo evitato il salto nel buio di una crisi e abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo agire su due fronti i problemi degli italiani e una prospettiva politica del Governo”, ha detto all’emittente dem Radio Immagina. Zingaretti ha aggiunto di aver sentito il premier Conte ieri sera: “C’è assoluta consapevolezza di muoverci su questi due fronti”. In mattinata dovrebbe svolgersi un vertice di maggioranza e, in giornata, il presidente del Consiglio potrebbe salire al Colle per riferire sulla crisi di Governo: è un passaggio che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ora è il momento di, di rafforzare la forza parlamentare del”. La mattina dopo che ilha incassato il voto di fiducia anche al Senato, tra i primi a parlare è il segretario Pd Nicola. “Ieri abbiamo evitato il salto nel buio di una crisi e abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo agire su due fronti i problemi degli italiani e una prospettiva politica del”, ha detto all’emittente dem Radio Immagina.ha aggiunto di aver sentito il premier Conte ieri sera: “C’è assoluta consapevolezza di muoverci su questi due fronti”. In mattinata dovrebbe svolgersi un vertice di maggioranza e, in giornata, il presidente del Consiglio potrebbe salire al Colle per riferire sulla crisi di: è un passaggio che, ...

