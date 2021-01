Governo | Conte lascia P Chigi | diretto al Quirinale

ernestocarbone : Vorrei ricordare che il governo Prodi nel 2008 cadde con 156 voti a favore. Gli stessi di Conte. Una riflessione s… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - matteosalvinimi : Fate largo al governo di minoranza Conte-Monti-Ciampolillo! Quest’ultimo ha dichiarato oggi di ambire al posto di m… - Markus70 : @Nonha_stata @ConteZero76 Di questo Governo si salvano: Lamorgese, Gualtieri, Guerini, Costa e Amendola... il resto… - Adrianapoletti1 : RT @trinity_mio: L'unica cosa buona di tutto quello che sta accadendo in politica è che quando finirà questo governo e i partiti torneranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte

Il Sole 24 ORE

“Matteo Renzi dopo aver aperto la crisi, attraverso Rosato ha detto ‘in due ore si risolve tutto’; lo ha detto dopo, non prima. Ma come? Sei insoddisfatto in modo tale da far cadere il governo e poi c ...Può andare avanti sperando di sottrarre qualche altro senatore, oppure può cercare il dialogo con FI e IV, se pure all'opposizione. Terza strada, crisi pilotata per arrivare al Conte ter ...