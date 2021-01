“È un governo dai piedi di balsa…”: il leghista Bagnai cita Elio e le Storie Tese in Senato – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Tutti i presidenti lamentano l’assenza di interlocuzione di questo governo. Quale spinta ideale, l’unico ideale era unirsi contro Matteo Salvini. All’arrivo del malloppo è iniziata la corsa della spartizione, anche i fratelli europei non hanno fiducia in voi. Abbiamo di fronte a noi un governo che, citando un altro poeta, ha i piedi di balsa inventore di una storia falsa che campa sulla menzogna”. Il Senatore Alberto Bagnai nel suo intervento in Senato ha citato gli Elio e le Storie Tese prima del voto di fiducia al governo Conte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Tutti i presidenti lamentano l’assenza di interlocuzione di questo. Quale spinta ideale, l’unico ideale era unirsi contro Matteo Salvini. All’arrivo del malloppo è iniziata la corsa della spartizione, anche i fratelli europei non hanno fiducia in voi. Abbiamo di fronte a noi unche,ndo un altro poeta, ha idi balsa inventore di una storia falsa che campa sulla menzogna”. Ilre Albertonel suo intervento inhato glie leprima del voto di fiducia alConte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

