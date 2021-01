Dopo Capitol Hill, ecco cosa spaventa gli 007 per l’Inauguration day (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Viste le proteste violente di due settimane fa a Capitol Hill, la cerimonia di inaugurazione di Joe Biden è stato oggetto di straordinaria attenzione da parte della sicurezza statunitense. Un Joint Threat Assessment redatto da diverse agenzie tra cui l’Fbi, il dipartimento di Sicurezza interna e il Secret service analizza i possibili rischi della cerimonia a esclusione di “atti di disobbedienza civile non violenta (come per esempio proteste non autorizzate), che esulano dalla giurisdizione delle forze dell’ordine federali”. Si tratta di un documento datato 14 gennaio e contrassegnato come “Unclassified/For Official Use Only”, consegnato alle forze dell’ordine statali e nazionali. IL TIMORE DI VIOLENZE “DOMESTICHE” Secondo le agenzie, i domestic violent extremist rappresentano “la minaccia più probabile” visti i “recenti episodi di violenza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Viste le proteste violente di due settimane fa a, la cerimonia di inaugurazione di Joe Biden è stato oggetto di straordinaria attenzione da parte della sicurezza statunitense. Un Joint Threat Assessment redatto da diverse agenzie tra cui l’Fbi, il dipartimento di Sicurezza interna e il Secret service analizza i possibili rischi della cerimonia a esclusione di “atti di disobbedienza civile non violenta (come per esempio proteste non autorizzate), che esulano dalla giurisdizione delle forze dell’ordine federali”. Si tratta di un documento datato 14 gennaio e contrassegnato come “Unclassified/For Official Use Only”, consegnato alle forze dell’ordine statali e nazionali. IL TIMORE DI VIOLENZE “DOMESTICHE” Secondo le agenzie, i domestic violent extremist rappresentano “la minaccia più probabile” visti i “recenti episodi di violenza ...

