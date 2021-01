Covid a Casalnuovo | due decessi nell’ultima settimana

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La situazione epidemiologica da-19 nel comune diè in miglioramento, ma purtroppo si sono registrati due. Lo rende noto Massimo Pelliccia, sindaco di: “Negli ultimi sette giorni in città abbiamo registrato la positività di 65 nuovi pazienti e la guarigione di 134 cittadini. Purtroppo 2 cittadini risultati positivi alnon ce l’hanno fatta. Ci stringiamo forte al loro dolore: giunga ai familiari la nostra vicinanza e quella dell’intera comunità casalnuovese. Il numero dei casi attivi é pari a 522“, ha concluso il sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Campania, sono molti i genitori che chiedono di protrarre la DAD fino a fine emergenza o almeno di optare per una didattica mista per tutelare gli alunni. I genitori e gli admin dei gruppi locali "Tut ...