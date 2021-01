Cosa succede dopo la fiducia? Conte ora è in cerca di nuovi sostegni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Con il voto di ieri sera, il presidente Conte è riuscito a strappare la fiducia anche al Senato, ottenendo 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti. Un numero inferiore rispetto alla maggioranza assoluta di 161, che lascia il governo in una situazione di instabilità. Nella giornata di oggi, Conte andrà al Quirinale per aggiornare il presidente Sergio Mattarella sulla crisi: secondo i retroscena pubblicati dai principali quotidiani, non darà le dimissioni, ma starebbe cercando nuovi consensi per rafforzare il governo. Il presidente del Consiglio, che sembra intenzionato a guadagnare il sostegno di un neo costituito gruppo parlamentare centrista, potrebbe avere due scelte davanti a sé. Da una parte riaprire il dialogo con Italia viva, che ieri ha confermato la ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Con il voto di ieri sera, il presidenteè riuscito a strappare laanche al Senato, ottenendo 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti. Un numero inferiore rispetto alla maggioranza assoluta di 161, che lascia il governo in una situazione di instabilità. Nella giornata di oggi,andrà al Quirinale per aggiornare il presidente Sergio Mattarella sulla crisi: secondo i retroscena pubblicati dai principali quotidiani, non darà le dimissioni, ma starebbendoconsensi per rafforzare il governo. Il presidente del Consiglio, che sembra intenzionato a guadagnare il sostegno di un neo costituito gruppo parlamentare centrista, potrebbe avere due scelte davanti a sé. Da una parte riaprire il dialogo con Italia viva, che ieri ha confermato la ...

