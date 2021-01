Conte sale al Colle da Mattarella: l'incontro con il capo dello Stato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Il colloquio - che è Stato definito interlocutorio - è avvenuto all'indomani del voto di fiducia in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier Giuseppeè salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio. Il colloquio - che èdefinito interlocutorio - è avvenuto all'indomani del voto di fiducia in ...

sole24ore : Al Senato Conte arriva a 156. Oggi sale al Quirinale in vista del ter - sole24ore : Al Senato #Conte arriva a 156 sì. Oggi sale al #Quirinale in vista del ter. #Fiducia: i no a 140, 16 astenuti… - ricpuglisi : La probabilità che Conte passi prima al Quirinale sale piacevolmente - adrianoferdenzi : RT @cappello_di: Il Presidente Giuseppe Conte oggi pomeriggio sale al Colle.,anche se non sarebbe necessario 'HA LA FIDUCIA !' TWEET per C… - gruppofuturo : 'Si magari si dimette il primo giorno del pesce D' Aprile' :-) -