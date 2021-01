Concorso OSS Asl 5 La Spezia, 159 posti a tempo indeterminato: come fare domanda, requisiti, prove (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19-01-2021, è indetto un Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 159 posti da Operatore Socio Sanitario (OSS) a tempo indeterminato, cat. B livello economico senior, presso l’Asl 5 La Spezia. Il Concorso prevede una riserva di 48 posti per i volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 63/2010. Vediamo adesso quali sono i requisiti per partecipare al Concorso, i termini per la presentazione della domanda e le prove. Tutte le news sui concorsi area sanitaria Concorso OSS Asl 5 La Spezia: requisiti Per poter ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19-01-2021, è indetto un, per titoli ed esami, per la copertura di 159da Operatore Socio Sanitario (OSS) a, cat. B livello economico senior, presso l’Asl 5 La. Ilprevede una riserva di 48per i volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 63/2010. Vediamo adesso quali sono iper partecipare al, i termini per la presentazione dellae le. Tutte le news sui concorsi area sanitariaOSS Asl 5 LaPer poter ...

