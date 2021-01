Atterraggio di emergenza a causa di un malore a bordo: muore una bambina di appena 7 anni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio alle 7.25 il pilota del volo G8307 prova a fare un Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Nagpur, in India, dopo aver constato il malore di una piccola passeggera di 7 anni a bordo dell’aereo. L’Atterraggio di emergenza riesce con successo ma purtroppo, dopo essere stata trattata dai medici dell’Ospedale Kingsway, la bambina non ce la fa. Le motivazioni della morte sono ancora da accertarsi: apparentemente la piccola ha sofferto di un arresto cardiaco durante il volo, a causa dell’altitudine. La bambina, Ayushi Punvasi, stava viaggiando con il papà, quando ha iniziato a dare segni di un malore in corso. Subito, il pilota dell’aereo si è affrettato a effettuare un ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio alle 7.25 il pilota del volo G8307 prova a fare undiall’aeroporto di Nagpur, in India, dopo aver constato ildi una piccola passeggera di 7dell’aereo. L’diriesce con successo ma purtroppo, dopo essere stata trattata dai medici dell’Ospedale Kingsway, lanon ce la fa. Le motivazioni della morte sono ancora da accertarsi: apparentemente la piccola ha sofferto di un arresto cardiaco durante il volo, adell’altitudine. La, Ayushi Punvasi, stava viaggiando con il papà, quando ha iniziato a dare segni di unin corso. Subito, il pilota dell’aereo si è affrettato a effettuare un ...

Lampedusa - Momenti di paura all'aeroporto di Lampedusa per un aereo proveniente da Palermo, che al momento dell'atterraggio, ha forato una gomma del carrello, nell'impatto con il suolo.

