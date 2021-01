Arrestato in Turchia foreign fighter italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - La polizia di Stato ha Arrestato in Turchia un 24enne foreign fighter italiano accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini con tali finalità. L'operazione rappresenta l'epilogo di una complessa attività di indagine, coordinata dalla procura de L'Aquila, per catturare il combattente su cui dal 2017 gravava un mandato d'arresto emesso dal gip del capoluogo abruzzese e successivamente esteso in campo internazionale. Il giovane, dalla nascita residente in Svizzera, aveva intrapreso quando era ancora minorenne un percorso di conversione all'Islam che lo ha portato fino alla completa radicalizzazione: proprio la profonda condivisione della ideologia jihadista lo ha spinto, nel 2014, a partire alla volta del quadrante siro-iracheno per unirsi alla formazione qaedista ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - La polizia di Stato hain Turchia un 24enne foreign fighter italiano accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini con tali finalità. L'operazione rappresenta l'epilogo di una complessa attività di indagine, coordinata dalla procura de L'Aquila, per catturare il combattente su cui dal 2017 gravava un mandato d'arresto emesso dal gip del capoluogo abruzzese e successivamente esteso in campo internazionale. Il giovane, dalla nascita residente in Svizzera, aveva intrapreso quando era ancora minorenne un percorso di conversione all'Islam che lo ha portato fino alla completa radicalizzazione: proprio la profonda condivisione della ideologia jihadista lo ha spinto, nel 2014, a partire alla volta del quadrante siro-iracheno per unirsi alla formazione qaedista ...

