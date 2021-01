100 anni di Partito Comunista. La commemorazione in “Casa Gramsci” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 17 presso “Casa Gramsci” in Piazza Carlina a Torino, il Partito Comunista del Piemonte organizza la commemorazione del Centenario della nascita del PCdI.“100 anni di lotte, conquiste, travagli e divisioni, ma nonostante tutto siamo ancora qui – afferma il Segretario Regionale del PC Piemonte, Matteo Mereu – a difendere l’idea di una società più giusta, dove le lavoratrici e i lavoratori possano avere rappresentanza e cittadinanza. C’è chi dice che il Comunismo è fallito: è fallita la sua revisione. La pandemia ha dimostrato che il modello economico liberale ha fallito, per questo serve l’alternativa a questo modello di società.”Verrà deposta una corona sulla lapide che ricorda la permanenza di Gramsci a Torino e si terrà un breve ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 17 presso “” in Piazza Carlina a Torino, ildel Piemonte organizza ladel Centenario della nascita del PCdI.“100di lotte, conquiste, travagli e divisioni, ma nonostante tutto siamo ancora qui – afferma il Segretario Regionale del PC Piemonte, Matteo Mereu – a difendere l’idea di una società più giusta, dove le lavoratrici e i lavoratori possano avere rappresentanza e cittadinanza. C’è chi dice che il Comunismo è fallito: è fallita la sua revisione. La pandemia ha dimostrato che il modello economico liberale ha fallito, per questo serve l’alternativa a questo modello di società.”Verrà deposta una corona sulla lapide che ricorda la permanenza dia Torino e si terrà un breve ...

