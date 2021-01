Washington, allerta e controlli su forze ordine a vigilia inaugurazione Biden (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Pentagono intensifica i propri sforzi per identificare eventuali suprematisti bianchi e altri estremisti di destra nei ranghi militari e della Guardia Nazionale alla vigilia dell'inaugurazione di Joe Biden, mentre gli agenti dell'Fbi stanno cercando di determinare quanti militari e veterani si sono uniti al violento assalto al Campidoglio del 6 gennaio. L'obiettivo è evitare un eventuale attacco "dall'interno" durante la cerimonia di domani a Washington per l'avvio ufficiale del mandato del 46esimo presidente Usa. Ma il segretario ad interim della Difesa, Christopher Miller, ha spiegato che, al momento, non sono state ricevute "informazioni che indichino una minaccia interna". "Non lasciamo nulla di intentato nella protezione della capitale", ha comunque aggiunto, confermando che l'Fbi sta aiutando l'esercito a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Pentagono intensifica i propri sforzi per identificare eventuali suprematisti bianchi e altri estremisti di destra nei ranghi militari e della Guardia Nazionale alladell'di Joe, mentre gli agenti dell'Fbi stanno cercando di determinare quanti militari e veterani si sono uniti al violento assalto al Campidoglio del 6 gennaio. L'obiettivo è evitare un eventuale attacco "dall'interno" durante la cerimonia di domani aper l'avvio ufficiale del mandato del 46esimo presidente Usa. Ma il segretario ad interim della Difesa, Christopher Miller, ha spiegato che, al momento, non sono state ricevute "informazioni che indichino una minaccia interna". "Non lasciamo nulla di intentato nella protezione della capitale", ha comunque aggiunto, confermando che l'Fbi sta aiutando l'esercito a ...

