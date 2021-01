Volley, SuperLega: Monza batte Vibo Valentia e mette nel mirino il quarto posto! Lagumdzija e Lanza al top (Di martedì 19 gennaio 2021) Monza ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 25-21) nel posticipo della 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche e si sono prontamente rialzati dopo la battuta d’arresto al tie-break contro Trento, riprendendo così il feeling con la vittoria (otto successi nelle ultime nove partite giocate). Monza sale così al quinto posto in classifica generale con 34 punti all’attivo in 17 partite disputate e mette nel mirino la quarta piazza occupata proprio dai calabresi, distanti 4 lunghezze ma con due incontri giocati in più. Il Vero Volley continua a volare, mentre Vibo Valentia sta perdendo un po’ di smalto ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 25-21) nel posticipo della 19ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche e si sono prontamente rialzati dopo la battuta d’arresto al tie-break contro Trento, riprendendo così il feeling con la vittoria (otto successi nelle ultime nove partite giocate).sale così al quinto posto in classifica generale con 34 punti all’attivo in 17 partite disputate enella quarta piazza occupata proprio dai calabresi, distanti 4 lunghezze ma con due incontri giocati in più. Il Verocontinua a volare, mentresta perdendo un po’ di smalto ...

