Usa | allerta e controlli su forze ordine a vigilia inaugurazione Biden

Il Pentagono intensifica i propri sforzi per identificare eventuali suprematisti bianchi e altri estremisti di destra nei ranghi militari e della Guardia Nazionale alla vigilia dell'inaugurazione di Joe Biden, mentre gli agenti dell'Fbi stanno cercando di determinare quanti militari e veterani si sono uniti al violento assalto al Campidoglio del 6 gennaio. L'obiettivo è evitare un eventuale attacco "dall'interno" durante la cerimonia di domani a Washington per l'avvio ufficiale del mandato del 46esimo presidente Usa. Ma il segretario ad interim della Difesa, Christopher Miller, ha spiegato che, al momento, non sono state ricevute "informazioni che indichino una minaccia interna". "Non lasciamo nulla di intentato nella protezione della capitale", ha comunque aggiunto, confermando che l'Fbi sta aiutando l'esercito a monitorare gli oltre ...

Capo del Pentagono: al momento non riscontrata "minaccia interna". L'inchiesta sull'assedio a Capitol Hill, ancora nelle sue primissime fasi, ha identificato almeno sei sospetti con legami militari VI ...

Usa attendono ‘inauguration day’: si teme l’attacco dagli agenti della sicurezza

La fine dell’era di Donald Trump e l’inizio di quella di Joe Biden. Gli Stati Uniti sono proiettati verso il giorno dell’inauguration. Mercoledì 20 gennaio, a mezzogiorno ora locale, Biden giurerà com ...

Capo del Pentagono: al momento non riscontrata "minaccia interna". L'inchiesta sull'assedio a Capitol Hill, ancora nelle sue primissime fasi, ha identificato almeno sei sospetti con legami militari VI ...La fine dell'era di Donald Trump e l'inizio di quella di Joe Biden. Gli Stati Uniti sono proiettati verso il giorno dell'inauguration. Mercoledì 20 gennaio, a mezzogiorno ora locale, Biden giurerà com ...