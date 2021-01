Uomini e Donne, per Gemma un compleanno da dimenticare: ecco il motivo (Di martedì 19 gennaio 2021) Chiarimento definitivo tra Maurizio Guerci e Gemma Galgani nella puntata andata in onda oggi, 19 gennaio, del popolare dating show di Canale 5 Uomini e Donne: la storia è arrivata alla fine. I dettagli La puntata del 19 gennaio di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, resterà impressa nella memoria dei telespettatori come quella in cui è arrivato il chiarimento definitivo del rapporto tra Maurizio Guerci e Gemma Galgani. ecco come è andata. Gemma, un compleanno da dimenticare Partiamo da un dato anagrafico. Oggi la simpatica Gemma Galgani compie gli anni, centinaia le interazioni agli account social del programma ma è, purtroppo, un ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021) Chiarimento definitivo tra Maurizio Guerci eGalgani nella puntata andata in onda oggi, 19 gennaio, del popolare dating show di Canale 5: la storia è arrivata alla fine. I dettagli La puntata del 19 gennaio di, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, resterà impressa nella memoria dei telespettatori come quella in cui è arrivato il chiarimento definitivo del rapporto tra Maurizio Guerci eGalgani.come è andata., undaPartiamo da un dato anagrafico. Oggi la simpaticaGalgani compie gli anni, centinaia le interazioni agli account social del programma ma è, purtroppo, un ...

