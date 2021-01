Non si arrestano gli aggiornamenti per Huawei Mate 20: conferma ufficiale (Di martedì 19 gennaio 2021) Arrivano finalmente buone indicazioni per gli utenti in possesso di un device che appartiene alla serie Huawei Mate 20, almeno per quanto riguarda la questione degli aggiornamenti software. Nei giorni scorsi, come del resto vi abbiamo riportato tramite un articolo che ha preso spunto da una mossa ufficiale del produttore asiatico, abbiamo preso atto che la famiglia fosse stata esclusa dapprima dalla lista dei modelli compatibili con upgrade mensili, poi trimestrali. Un cambio di passo per certi inaspettato, che ha creato preoccupazioni. Nuovi aggiornamenti per Huawei Mate 20 in arrivo In particolare, credo sia utile oggi 19 gennaio concentrarsi su quanto riportato da Huawei Central. Secondo la fonte, infatti, è oggettivo che formalmente il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Arrivano finalmente buone indicazioni per gli utenti in possesso di un device che appartiene alla serie20, almeno per quanto riguarda la questione deglisoftware. Nei giorni scorsi, come del resto vi abbiamo riportato tramite un articolo che ha preso spunto da una mossadel produttore asiatico, abbiamo preso atto che la famiglia fosse stata esclusa dapprima dalla lista dei modelli compatibili con upgrade mensili, poi trimestrali. Un cambio di passo per certi inaspettato, che ha creato preoccupazioni. Nuoviper20 in arrivo In particolare, credo sia utile oggi 19 gennaio concentrarsi su quanto riportato daCentral. Secondo la fonte, infatti, è oggettivo che formalmente il ...

