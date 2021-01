L’albero più pericoloso al mondo | può portare alla morte

Leggi su kronic

(Di martedì 19 gennaio 2021)piùal: si chiama “Hippomane mancinella” ed è composto per la maggior parte di tossine pericolosissime Il frutto deldellaFu Nicola Strickland il primo a scoprire nel 1999che ad oggi è considerato il piùal. Andò in vacanza insieme ad una sua amica nell’isola caraibica di Tobago. Durante il primo giorno di esplorazione incontrò un piccolo frutto verde dall’odore dolce che assomigliava molto a una piccola mela. Decidendo di assaggiarlo, in pochi secondi i due si trovarono travolti da una tensionegola talmente forte che a poco a poco non riuscirono più a deglutire. Il frutto in questione apparteneva aldella mancinella, ...