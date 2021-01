La Boheme di Puccini in onda su Rai 5 (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa versione de La Boheme che andrà in onda su Rai 5, risale al 2014 e fu messo in scena per il Festival Puccini. Andata in scena al Gran Teatro all’aperto “Giacomo Puccini” di Torre del Lago la storia ha una eloquenza unica. Nel ruolo della protagonista la grande Dessì viene affiancata al tenore Fabio Armiliato, suo compagno nell’arte e nella vita, nei panni di Rodolfo. Per la scena è a cura del regista Ettore Scola, che supera il suo esordio da professionista nel migliore dei modi. La direzione musicale è affidata a Valerio Galli, che guida l’Orchestra e il Coro del Festival Puccini. La regia televisiva è di Francesca Nesler L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa versione de Lache andrà insu Rai 5, risale al 2014 e fu messo in scena per il Festival. Andata in scena al Gran Teatro all’aperto “Giacomo” di Torre del Lago la storia ha una eloquenza unica. Nel ruolo della protagonista la grande Dessì viene affiancata al tenore Fabio Armiliato, suo compagno nell’arte e nella vita, nei panni di Rodolfo. Per la scena è a cura del regista Ettore Scola, che supera il suo esordio da professionista nel migliore dei modi. La direzione musicale è affidata a Valerio Galli, che guida l’Orchestra e il Coro del Festival. La regia televisiva è di Francesca Nesler L'articolo proviene da NonSolo.TV.

mbvukutaphiri : This is my therapy folks. My bliss. Be and stay blessed. Be safe in times of COVID-19. – ?Puccini: La Bohème / Act… - amoginstwit : @stellachemuore @S_ara_____ La mia in realtà è una banale citazione de La bohème di Puccini. - MarianGhita9 : La Bohème, Act I: Che gelida manina by Giacomo Puccini, Vittorio Grigolo, Pier Giorgio Morandi, Orchestra del Teatr… - Rada00563645 : RT @jefficarabbit: “...Per sogni e per chimere Per castelli in aria L’anima ho milionaria... ??” Che gelida manina - Puccini - Bohème (… - Isabella00089 : RT @jefficarabbit: “...Per sogni e per chimere Per castelli in aria L’anima ho milionaria... ??” Che gelida manina - Puccini - Bohème (… -

Ultime Notizie dalla rete : Boheme Puccini Su Rai5, La bohème del Festival Puccini con la regia di Scola. Protagonista Daniela Dessì Connessi all'Opera Su Rai5, La bohème del Festival Puccini con la regia di Scola. Protagonista Daniela Dessì

L’evento mediatico dell’edizione 2014 del Festival Puccini è stato senz'ombra di dubbio la produzione de La bohème, in onda su Rai5 martedì 19 gennaio alle ore 10.00, affidata al regista Ettore Scola ...

Aspettando la lirica dal vivo, se ne parla in streaming

riassunto nel titolo "Puccini sì Puccini no". Una serie che, chissà, avrà aperto una strada per altri confronti sul web, dedicati a sempre nuovi approfondimenti. Con l'auspicio di tornare presto a ...

L’evento mediatico dell’edizione 2014 del Festival Puccini è stato senz'ombra di dubbio la produzione de La bohème, in onda su Rai5 martedì 19 gennaio alle ore 10.00, affidata al regista Ettore Scola ...riassunto nel titolo "Puccini sì Puccini no". Una serie che, chissà, avrà aperto una strada per altri confronti sul web, dedicati a sempre nuovi approfondimenti. Con l'auspicio di tornare presto a ...