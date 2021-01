Jan Palach a 52 anni dalla morte. Il Tg2 ricorda l’eroe morto per denunciare il comunismo (video) (Di martedì 19 gennaio 2021) Una secchiata di acqua gelata. Poi un accendino. E il fuoco divampa. Il corpo comincia a sgretolarsi. A rattrappirsi, avvolto nelle fiamme. Immerso in un dolore che non si può immaginare. Così Jan Palach. Cinquantadue anni fa a Praga. Nel cuore dell’Europa. Una torcia umana. La prima. Il ricordo di Jan Palach, 52 anni dopo Molti ancora lo ignorano. Ma in tanti sanno. Dopo decenni di insabbiamenti, di cronache distratte e insignificanti. Pochi in Italia hanno il coraggio onorare il sacrificio di Jan Palach. Giovane studente di filosofia che si diede fuoco a Praga in segno di protesta contro i carri armati sovietici. Era il 19 gennaio 1969, 52 anni fa, quando il ragazzo moriva per le ustioni, dopo tre giorni di ospedale. La prima torcia umana contro i carri armati sovietici Nel tardo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Una secchiata di acqua gelata. Poi un accendino. E il fuoco divampa. Il corpo comincia a sgretolarsi. A rattrappirsi, avvolto nelle fiamme. Immerso in un dolore che non si può immaginare. Così Jan. Cinquantaduefa a Praga. Nel cuore dell’Europa. Una torcia umana. La prima. Il ricordo di Jan, 52dopo Molti ancora lo ignorano. Ma in tanti sanno. Dopo decenni di insabbiamenti, di cronache distratte e insignificanti. Pochi in Italia hanno il coraggio onorare il sacrificio di Jan. Giovane studente di filosofia che si diede fuoco a Praga in segno di protesta contro i carri armati sovietici. Era il 19 gennaio 1969, 52fa, quando il ragazzo moriva per le ustioni, dopo tre giorni di ospedale. La prima torcia umana contro i carri armati sovietici Nel tardo ...

