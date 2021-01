Irina Shayk, bella tra le belle per Ermanno Scervino (Di martedì 19 gennaio 2021) Tre icone di bellezza contemporanea dal fascino travolgente, dal corpo statuario e dall’innegabile carisma. Irina Shayk, Natasha Poly e Joan Smalls, sono le protagoniste degli scatti per la collezione primavera estate 2021 di Ermanno Scervino. “Questa campagna è un tributo alla bellezza”, ha detto lo stilista. E’ per questo che ha puntato sulle tre super modelle per dare vita alle sue creazioni. “Rappresentano perfettamente la mia idea di donna di oggi: moderna, internazionale ma femminile” ha spiegato. Gli opposti si attraggono Pizzo e pelle, bianco e nero, romanticismo e sensualità: gli opposti si attraggono nei capi della collezione di Ermanno Scervino che celebra tutte le forme della femminilità. Sexy shorts inguinali, delicati minidress dalle ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tre icone dizza contemporanea dal fascino travolgente, dal corpo statuario e dall’innegabile carisma., Natasha Poly e Joan Smalls, sono le protagoniste degli scatti per la collezione primavera estate 2021 di. “Questa campagna è un tributo allazza”, ha detto lo stilista. E’ per questo che ha puntato sulle tre super modelle per dare vita alle sue creazioni. “Rappresentano perfettamente la mia idea di donna di oggi: moderna, internazionale ma femminile” ha spiegato. Gli opposti si attraggono Pizzo e pelle, bianco e nero, romanticismo e sensualità: gli opposti si attraggono nei capi della collezione diche celebra tutte le forme della femminilità. Sexy shorts inguinali, delicati minidress dalle ...

