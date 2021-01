Crisi di governo, Conte incassa la fiducia anche del Senato: 156 sì, 140 no, 16 astenuti [VIDEO] (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver ottenuto ieri la fiducia alla Camera con con 321 sì, il governo Conte ottiene anche la fiducia del Senato: 156 sì, 140 no, 16 astenuti. Passaggio al Quirinale del premier pare, allo stato attuale, possibile. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. L'articolo Crisi di governo, Conte incassa la fiducia anche del Senato: 156 sì, 140 no, 16 astenuti VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver ottenuto ieri laalla Camera con con 321 sì, ilottieneladel: 156 sì, 140 no, 16. Passaggio al Quirinale del premier pare, allo stato attuale, possibile. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. L'articolodiladel: 156 sì, 140 no, 16

