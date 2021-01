Covid | difficile capirci qualcosa Ma per i confronti usiamo bene i dati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) di Giuseppe Marchioro Ultimamente sento spesso in tv accuse al governo per la gestione dell’emergenza sanitaria. Vengono stilate classifiche sulla base del numero di morti da, e del rapporto morti su popolazione. Se spesso questisono usati da parte dell’opposizione come strumento per attaccare il governo, trovo assurdo che vengono usati da “giornalisti” che un giorno si alzano sulla sedia indignati contro le fake news e il giorno dopo le propinano a lettori ed ascoltatori. Confrontare le morti daha un grande vizio di forma, non sempre è stato possibile fare le opportune verifiche per accertare la causa della morte. Non posso non ricordare la notizia della scomparsa di Luca Di Nicola, un ragazzo di 19 anni emigrato a Londra, morto di crisi respiratoria durante la prima ondata. Da quanto appreso dalla stampa non gli ...