Auto, ACEA conferma crollo immatricolazioni nel 2020. FCA si difende (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le immatricolazioni di Auto in Europa hanno evidenziato un nuovo calo a dicembre, chiudendo un anno drammatico in cui le vendite si sono ridotte di quasi un quarto, crollando al di sotto dei 10 milioni di veicoli. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'ACEA, che fa una sintesi del 2020, l'anno dominato dalla pandemia di Covid-19. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto (ACEA), le immatricolazioni nella UE (EU 28) sono scese a dicembre del 3,3% su base annua, attestandosi a 1.031.070 unità, con un bilancio da inizio anno che segna un -23,7% a 9.942.509 unità. Nel 2019, il mercato aveva chiuso con oltre 13milioni di unità vendute. Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e ...

