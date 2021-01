Attenzione ai funghi che mangiate! Potrebbero essere velenosi

Leggi su giornal

(Di martedì 19 gennaio 2021) Su Internet si possono cercare diversi consigli e trucchi per capire se iche abbiamo trovato sonooppure no. Diversipresenti nei nostri boschi posso, alcuni anche mortali. C’è chi raccomanda di evitare icon le lamelle di un determinato colore, quelli che hanno il cappello di colore rosso, quelli con un anello attorno al gambo. Queste tecniche hanno si dei fondamenti di verità, ma sono comunque rischiose. Non bastaattenti o limitarsi a seguire regole ricercate su internet per eliminare i rischi. Ma come si fa a riconoscere i fungi? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande. Come riconoscere i fungi buoni Si deve fare molta, poiché ...