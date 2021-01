Allianz Risk Barometer 2021 | trio di rischi legati al Covid-19 guida la classifica

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: Allianz Risk Barometer 2021: Il Covid-19 nel terzetto di testa della classifica dei rischi percepiti dalle aziende a livello… - ITALICOM1 : Allianz Risk Barometer 2021: Il Covid-19 nel terzetto di testa della classifica dei rischi percepiti dalle aziende… - Macrosgroup : RT @sinfantino: La percezione del rischio nel 2021: per le aziende italiane e EU il cyber risk e l’interruzione dell’attività per COVID o a… - sinfantino : La percezione del rischio nel 2021: per le aziende italiane e EU il cyber risk e l’interruzione dell’attività per C… -

Ultime Notizie dalla rete : Allianz Risk

Il Messaggero

A preoccupare maggiormente le aziende a livello globale sono interruzione di attività, pandemia e incidenti informatici ...A trio of Covid-19-related risks heads up the tenth Allianz Risk Barometer 2021, reflecting potential disruption and loss scenarios companies are facing in the wake of the pandemic. Business ...