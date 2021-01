Uomini e donne oggi, 18 gennaio: Gemma tradita, Riccardo lascia lo studio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e donne Gemma racconta che Maurizio ha incontrato un’altra dama e Riccardo si dirà pronto a lasciare il programma Come di consueto oggi lunedì 18 gennaio inizia una nuova settimana di programmazione con Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi come sempre non smette di stupire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella puntata didiracconta che Maurizio ha incontrato un’altra dama esi dirà pronto are il programma Come di consuetolunedì 18inizia una nuova settimana di programmazione con. Il programma condotto da Maria De Filippi come sempre non smette di stupire L'articolo proviene da Leggilo.org.

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - avv_procopio : RT @EugenioGiani: #Volterra non ce l’ha fatta ma per noi sarà la capitale regionale della #cultura per il 2022. Ringrazio il Sindaco, e tut… - Laleggerezza : RT @EugenioGiani: #Volterra non ce l’ha fatta ma per noi sarà la capitale regionale della #cultura per il 2022. Ringrazio il Sindaco, e tut… -