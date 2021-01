Salvini sotto processo per vilipendio alla magistratura. Usa la scusa della crisi per non presentarsi in aula. No del giudice al legittimo impedimento (Di lunedì 18 gennaio 2021) Essendoci attività istituzionale alla Camera, ma non al Senato, il giudice di Torino Roberto Ruscello ha respinto la richiesta di legittimo impedimento avanzata dalla difesa di Matteo Salvini nell’ambito del processo in cui gli viene contestato il vilipendio all’ordine giudiziario. La richiesta era motivata dal fatto che l’attuale situazione politica non avrebbe permesso al leader della Lega di prendere parte al processo ma il giudice ha deciso diversamente e il processo è andato avanti. I fatti contestati risalgono al 14 febbraio 2016 quando, durante un congresso regionale della Lega al palasport di Collegno nel Torinese, l’allora europarlamentare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Essendoci attività istituzionaleCamera, ma non al Senato, ildi Torino Roberto Ruscello ha respinto la richiesta diavanzata ddifesa di Matteonell’ambito delin cui gli viene contestato ilall’ordine giudiziario. La richiesta era motivata dal fatto che l’attuale situazione politica non avrebbe permesso al leaderLega di prendere parte alma ilha deciso diversamente e ilè andato avanti. I fatti contestati risalgono al 14 febbraio 2016 quando, durante un congresso regionaleLega al palasport di Collegno nel Torinese, l’allora europarlamentare ...

matteosalvinimi : #Salvini: Per Conte i rimborsi sono stati dati, la scuola è pronta, tutto sotto controllo... Purtroppo siamo primi… - KNunsesa : E' QUELLO CHE MI CHIEDO ANCH'IO!!! Ma lor signori Salvini e Meloni, perchè invece di piangere come una dodicenne e… - mirellaladini : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Per Conte i rimborsi sono stati dati, la scuola è pronta, tutto sotto controllo... Purtroppo siamo primi tra… - lupettorosso76 : @fanpage L'unica immondizia è il suo padrone Salvini che sotto effetto di psicotici fece cadere il governo da un party droga - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Per Conte i rimborsi sono stati dati, la scuola è pronta, tutto sotto controllo... Purtroppo siamo primi tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sotto Salvini sempre sotto tiro Il Resto del Carlino Impedimento "legittimo" per Castelli non per Salvini

Sotto il post furono molti gli insulti sessisti e razzisti contro la donna, di origini romene. Per un legittimo impedimento accordato, un altro viene respinto. Anche il legale di Salvini Claudia ...

Governo, crisi in diretta. Renzi: «Da Conte a Salvini, scriviamo insieme le regole del gioco»

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...

Sotto il post furono molti gli insulti sessisti e razzisti contro la donna, di origini romene. Per un legittimo impedimento accordato, un altro viene respinto. Anche il legale di Salvini Claudia ...Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...