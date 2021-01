Reina: «Il 3-0 nel derby non ce lo aspettavamo. Ecco perchè ho scelto la Lazio» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Radio Marca, commentando sia il derby vinto che i motivi che l’hanno portato a giocare nella Lazio Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Radio Marca commentando il derby vinto e tornando sui motivi che l’hanno spinto a sposare il progetto della Lazio. derby VINTO – «È stato un risultato che qui si sente moltissimo perché si tratta di una rivalità importante e siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perché loro partivano favoriti. Sono davanti a noi in classifica e hanno avuto un percorso più regolare. In derby non ci sono favoriti ma gli scommettitori puntavano su di loro». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 TITOLARE – «Titolare in campo? È ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pepeha parlato ai microfoni di Radio Marca, commentando sia ilvinto che i motivi che l’hanno portato a giocare nellaPepeha parlato ai microfoni di Radio Marca commentando ilvinto e tornando sui motivi che l’hanno spinto a sposare il progetto dellaVINTO – «È stato un risultato che qui si sente moltissimo perché si tratta di una rivalità importante e siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perché loro partivano favoriti. Sono davanti a noi in classifica e hanno avuto un percorso più regolare. Innon ci sono favoriti ma gli scommettitori puntavano su di loro». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 TITOLARE – «Titolare in campo? È ...

