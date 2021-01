Ogni mattina, arrivano i comici I Sansoni con le loro e-mail (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da oggi I Sansoni saranno in trasmissione tre volte a settimana con lo spazio intitolato “Chiedo per un amico” “Vi aspettiamo oggi Lunedi? 18 Gennaio alle 12:30 su tv8 con la nostra prima email per Ogni mattina” con questo messaggio i fratelli palermitani webstar della comicità Fabrizio e Federico Sansone, in arte i Sansoni, qualche ora fa hanno ricordato sui loro profili social che oggi dalla 10:00 saranno opinionisti a “Ogni mattina”, il morning show di Tv8 condotto da Adriana Volpe. I Sansoni saranno presenti in trasmissione tre volte a settimana con uno spazio intitolato “Chiedo per un amico”. Cosa faranno? Manderanno lettere online a tutti, Renzi compreso, sempre nel loro stile calibrato e verace ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da oggi Isaranno in trasmissione tre volte a settimana con lo spazio intitolato “Chiedo per un amico” “Vi aspettiamo oggi Lunedi? 18 Gennaio alle 12:30 su tv8 con la nostra prima eper” con questo messaggio i fratelli palermitani webstar dellatà Fabrizio e Federico Sansone, in arte i, qualche ora fa hanno ricordato suiprofili social che oggi dalla 10:00 saranno opinionisti a “”, il morning show di Tv8 condotto da Adriana Volpe. Isaranno presenti in trasmissione tre volte a settimana con uno spazio intitolato “Chiedo per un amico”. Cosa faranno? Manderanno lettere online a tutti, Renzi compreso, sempre nelstile calibrato e verace ...

