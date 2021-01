Mia Healey di The Wilds svela il segreto dei denti di Shelby e le speranze per le Shoni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rinnovo di Thea una settimana dal debutto su Prime Video è stata la conferma di quanto già ampiamente sancito dai social: la prima serie young adult di Amazon è uno dei piccoli, grandi fenomeni dello streaming di fine 2020. A colpire il pubblico, oltre a una storia che attinge al survival drama e alla distopia, è la capacità della serie di stimolare una profonda empatia nei confronti di personaggi che incarnano senza alcuna banalizzazione le ansie più profonde dell’adolescenza. A suscitare particolare interesse, sia per il doloroso passato di non accettazione di sé che per il rapporto sempre più intenso con la naufraga Toni (Erana James), è il personaggio di, interpretato dall’esordiente Mia. Dietro l’immagine patinata di reginetta di bellezza della provincia americana c’è infatti una teenager sofferente, ...